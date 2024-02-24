«Его встретят с большой любовью». Анчелотти — о возвращении Рамоса на стадион «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что экс-защитник «сливочных» Серхио Рамос, с минувшего лета выступающий за «Севилью», вернётся на домашний стадион «Королевского клуба» — «Сантьяго Бернабеу» — во время очного матча команд в 26-м туре испанской Примеры, который состоится завтра, 25 февраля.

«Завтра он вернётся, и стадион встретит его с большой любовью, как того заслуживает такая легенда, как он. Он был настоящим капитаном с необходимыми для этого качествами и характером», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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Напомним, Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год. За этот период он принял участие в 671 матче во всех турнирах, в которых отметился 101 голом и 40 результативными передачами.