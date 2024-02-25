«Челси» — «Ливерпуль»: в первом тайме команды не отметились забитыми мячами

Сегодня, 25 февраля, проходит финальный матч Кубка лиги, в котором встречаются «Челси» и «Ливерпуль». Игра идёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. Матч начался в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счёт 0:0.

На 32-й минуте матча Рахим Стерлинг отметился забитым мячом, однако гол отменили из-за офсайда у его партнёра по команде.

В полуфинале этого соревнования, который проходил в два матча, «Челси» победил «Мидлсбро» с общим счётом 6:2. В первой игре «синие» потерпели поражение со счётом 0:1, а во второй встрече одержали победу со счётом 6:1.

В первом матче полуфинала Кубка лиги «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» со счётом 2:1. Во второй встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1. Общий счёт двухматчевого противостояния — 3:2 в пользу мерсисайдцев.