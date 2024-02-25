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Дроздов: «Локомотив» не хотел проводить большую трансферную кампанию зимой

Дроздов: «Локомотив» не хотел проводить большую трансферную кампанию зимой
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Бывший футболист «Локомотива» Юрий Дроздов заявил, что железнодорожники не хотели проводить большую трансферную кампанию зимой.

«У «Локомотива» сейчас сбалансированный состав. Всё-таки не ушёл Тикнизян, но нужен был игрок в линию защиты и атаки. Эти позиции и усилили. Мне кажется, «Локомотив» не хотел делать большие изменения в это трансферное окно. Конец первой части показал, что состав позволяет играть ещё лучше», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, московская команда зимой подписала Саида Хамулича, Жерзино Ньямси и Никиту Салтыкова, который присоединится к клубу летом. На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей.

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