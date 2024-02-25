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«Боруссия» Д на своём поле уступила «Хоффенхайму» в матче 23-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д на своём поле уступила «Хоффенхайму» в матче 23-го тура Бундеслиги
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На стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» принимала «Хоффенхайм». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Счёт встречи — 3:2 в пользу гостей.

Германия - Бундеслига . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Бебу – 2'     1:1 Мален – 21'     2:1 Шлоттербек – 25'     2:2 Байер – 61'     2:3 Байер – 64'    

Уже на второй минуте Ила Бебу открыл счёт в матче. Хозяева ещё в первом тайме ответили голами Дониэлла Малена и Нико Шлоттербека. Героем второй половины встречи стал Максимилиан Байер, который в течение четырёх минут (с 61-й по 64-ю) оформил дубль, принеся таким образом своей команде три очка.

«Хоффенхайм» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Теперь в активе команды 30 очков. «Боруссия» Дортмунд идёт четвёртой — 41 очко.

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