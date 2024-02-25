«Боруссия» Д на своём поле уступила «Хоффенхайму» в матче 23-го тура Бундеслиги

На стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» принимала «Хоффенхайм». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Счёт встречи — 3:2 в пользу гостей.

Уже на второй минуте Ила Бебу открыл счёт в матче. Хозяева ещё в первом тайме ответили голами Дониэлла Малена и Нико Шлоттербека. Героем второй половины встречи стал Максимилиан Байер, который в течение четырёх минут (с 61-й по 64-ю) оформил дубль, принеся таким образом своей команде три очка.

«Хоффенхайм» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Теперь в активе команды 30 очков. «Боруссия» Дортмунд идёт четвёртой — 41 очко.