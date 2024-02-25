«Боруссия» Д на своём поле уступила «Хоффенхайму» в матче 23-го тура Бундеслиги
Поделиться
На стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» принимала «Хоффенхайм». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Счёт встречи — 3:2 в пользу гостей.
Германия - Бундеслига . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Бебу – 2' 1:1 Мален – 21' 2:1 Шлоттербек – 25' 2:2 Байер – 61' 2:3 Байер – 64'
Уже на второй минуте Ила Бебу открыл счёт в матче. Хозяева ещё в первом тайме ответили голами Дониэлла Малена и Нико Шлоттербека. Героем второй половины встречи стал Максимилиан Байер, который в течение четырёх минут (с 61-й по 64-ю) оформил дубль, принеся таким образом своей команде три очка.
«Хоффенхайм» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Теперь в активе команды 30 очков. «Боруссия» Дортмунд идёт четвёртой — 41 очко.
Комментарии
- 25 февраля 2024
-
22:10
-
22:03
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:44
-
21:43
-
21:38
-
21:32
-
21:28
-
21:26
-
21:13
-
21:08
-
21:08
-
21:01
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:30
-
20:20
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
20:10
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:34
-
19:33
-
19:30
Партнерский контент