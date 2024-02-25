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Юран рассказал, каких игроков хотел бы пригласить в «Пари НН» из «Спартака» и «Зенита»

Юран рассказал, каких игроков хотел бы пригласить в «Пари НН» из «Спартака» и «Зенита»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, каких игроков хотел бы пригласить в команду из «Спартака» и «Зенита».

«Соболева можно как нападающего. Джикию, который сейчас не востребован в «Спартаке». И, наверное, из «Зенита» Клаудиньо», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Юран во время игровой карьеры выступал за «Спартак», за который сыграл 32 матча, отметившись девятью забитыми мячами и 12 голевыми передачами. На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками.

54-летний российский специалист начинал свою тренерскую карьеру в качестве помощника тренера в московском «Спартаке». Затем он самостоятельно тренировал «Алмаз», ставропольское «Динамо», «Диттон», ТВМК Таллин, «Химки», «Локомотив» из Астаны, «Симург», «Сибирь», «Балтику», «Мику», «Зоркий» и «СКА-Хабаровск».

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