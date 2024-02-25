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«Барселона» продолжает платить зарплату Месси, Альбе и Бускетсу – Cadena Ser

«Барселона» продолжает платить зарплату Месси, Альбе и Бускетсу – Cadena Ser
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Каталонская «Барселона» продолжает платить заработную плату бывшим футболистам команды, а ныне игрокам американского «Интер Майами» Лионелю Месси, Жорди Альбе и Серхио Бускетсу, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, футболисты входят в фонд заработной платы каталонцев. Несмотря на то, что они покинул клуб, «Барселона» по-прежнему имеет контрактные обязательства перед Месси, Альбой и Бускетсом. Причиной этого является изменения, которые были подписаны в период пандемии коронавируса и которые напрямую влияют на состояние клуба на сегодняшний день.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На данный момент после 26 сыгранных матчей испанской Примеры «Барселона» располагается на втором месте с 57 очками.

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