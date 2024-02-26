Ван Дейк – о победе в Кубке лиги: я горжусь тем, что являюсь частью «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу в Кубке английской лиги над «Челси» (1:0).

«Я горжусь тем, что являюсь частью «Ливерпуля». Игра получилась напряжённой для обеих команд. «Челси» и «Ливерпуль» имели шансы отличиться. Первый трофей в качестве капитана команды? Восхитительно!» — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

Напомним, на 118-й минуте прошёл навес на ближнюю штангу на ван Дейка, который выиграл борьбу на втором этаже у Михаила Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол, забив победный мяч в этой игре. Отметим, что до этого в основное время матча по голу забили Рахим Стерлинг и ван Дейк, но их мячи были отменены из-за офсайдов.

В первом матче полуфинала Кубка лиги «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» со счётом 2:1. Во второй встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1. Общий счёт двухматчевого противостояния — 3:2 в пользу мерсисайдцев.