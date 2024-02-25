Клопп – о победе в Кубке лиги: я слышал эту фразу: «С детьми ничего не выиграешь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в Кубке лиге, где в финале мерсисайдцы обыграли лондонский «Челси» (1:0).

«Я слышал эту английскую фразу: «С детьми ничего не выиграешь». Это, безусловно, самый особенный трофей, который я когда-либо выигрывал. Ошеломляющее чувство. Горжусь всеми», — приводит слова Клоппа журналист Тео Сквайрс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на 118-й минуте произошёл навес с углового на ближнюю штангу на Вирджила ван Дейка, который обыграл в борьбе на втором этаже Михаила Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол, забив победный мяч в этой игре. Отметим, что до этого по голу забили Рахим Стерлинг и ван Дейк, но мячи отменили из-за офсайдов.