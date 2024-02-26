Криштиану Роналду может быть наказан за неприличный жест, показанный фанатам «Аль-Шабаба»

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) начала расследование инцидента с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, показавшим неприличный жест болельщикам «Аль-Шабаба» после матча (3:2) 21-го тура саудовской Про-Лиги. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на газету Asharq al-Awsat.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент с участием Роналду в Саудовской Аравии. В апреле прошлого года он также показал непристойный жест, когда шёл к трибуне после поражения в матче с «Аль-Хилялем» (0:2). А ранее в этом месяце Криштиану подобрал шарф «Аль-Хиляля», брошенный ему с трибун, засунул его в свои шорты, а затем выбросил на трибуну. Это произошло после поражения «Аль-Насра» в товарищеском матче с «Аль-Хилялем» (0:2).

В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги 39-летний Криштиану Роналду провёл 20 матчей, в которых забил 22 мяча и оформил девять результативных передач. Также на его счету три игры и четыре гола в клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил пять мячей в шести матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023-м Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром года в мире.