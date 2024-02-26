«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на подписание Думфриса

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в подписании защитника миланского «Интера» Дензела Думфриса. Английский клуб является главным претендентом на трансфер нидерландского защитника, информирует Tuttosport.

Согласно сведениям источника, «Интер» не готов продлить контракт с Думфрисом из-за высоких финансовых запросов игрока. Миланцы готовы продать защитника, а «Манчестер Юнайтед» сделал его одной из приоритетных трансферных целей на ближайшее лето.

Отмечается, что сумма сделки может составить € 40 млн. Однако трансферный ценник Думфриса может вырасти, если футболист хорошо проявит себя в Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.

Думфрис выступает за «Интер» с 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2025 года.