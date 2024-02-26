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«Какой в этом смысл?» Генич раскритиковал судейский эксперимент ФИФА, который будет в РПЛ

«Какой в этом смысл?» Генич раскритиковал судейский эксперимент ФИФА, который будет в РПЛ
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Известный спортивный комментатор Константин Генич прокомментировал внедрение судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в наш футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир. По словам Дюкова, РФС стремится внедрять передовые международные практики в свою систему.

«А какой в этом смысл? Итоговое решение выводят на табло стадиона, графикой в трансляции…
Ну, допустим, объявляет арбитр на весь стадион: «Положение вне игры, гол отменён, свободный удар». «Ну и?» (с).

Может, лучше переговоры у монитора озвучивать, как принимается решение, а не констатация этого решения, а?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

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