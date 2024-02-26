Президент РФС прокомментировал внедрение судейского эксперимента ФИФА в РПЛ и Кубок России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал внедрение судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в наш футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир. По словам Дюкова, РФС стремится внедрять передовые международные практики в свою систему.

«Российский футбольный союз стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол. Эксперимент с объявлением решений после просмотра VAR хорошо зарекомендовал себя на международных соревнованиях, поэтому мы обратились в ФИФА и ИФАБ с просьбой стать третьей футбольной федерацией в мире, которая проведёт тест данной технологии в чемпионате и Кубке страны. В первых турах после возобновления сезона она будет работать на нескольких матчах тура и к концу сезона станет доступна на всех матчах», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА. Российские арбитры также перестали получать назначения на еврокубки.