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Экс-полузащитник сборной России Ионов поделился впечатлениями от перехода в «Урал»

Экс-полузащитник сборной России Ионов поделился впечатлениями от перехода в «Урал»
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Новичок футбольного клуба «Урал» Алексей Ионов поделился впечатлениями от перехода в стан екатеринбуржцев.

«Впечатления замечательные. Первый день принёс массу положительных эмоций. Успел провести тренировку, поэтому только положительные эмоции у меня», — сказал Ионов в в видео на клубном YouTube-канале «Урала».

За «Урал» 35-летний Ионов будет выступать под 11-м игровым номером. Напомним, 12 декабря 2023 года стало известно об уходе Алексея из «Ростова». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за жёлто-синих в чемпионате России по футболу и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три встречи в Фонбет Кубке России.

Ранее футболист выступал также за «Краснодар», московские «Динамо» и ЦСКА, махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань» и санкт-петербургский «Зенит».

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