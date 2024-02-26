Черчесов: Дзюба — высококлассный игрок. Сколько он ещё будет играть? Вопрос к физиологии

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о выступлениях 35-летнего нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы во второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Артём — это высококлассный игрок. Не знаю, сколько он забьёт, насколько я знаю, он пропускал один сбор из-за травмы, но я уверен, что Дзюба обязательно ещё не раз порадует всех болельщиков своей игрой. На вопрос, сколько он ещё сможет играть, я также затрудняюсь ответить, потому что это вопрос не ко мне, а к его физиологии», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Контрактное соглашение россиянина с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей.