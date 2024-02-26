Российский полузащитник Алексей Ионов рассказал, с кем из игроков «Урала» он знаком ближе всего. Напомним, на прошлой неделе екатеринбургский клуб объявил о подписании контракта с Ионовым.

«С кем знаком из команды? Ну, я б так сказал, что на протяжении карьеры я пересекался с ребятами на футбольных полях, поэтому практически всю команду я знал до того, как прийти. Не вижу каких-то у нас проблем в взаимоотношениях. Я думаю, что это со временем будет только расти и тем самым будет приносить пользу команде.

С кем ближе знаком? Больше, конечно, с Юрой Газинским. Мы ещё со времен, я не знаю, с каких годов знаем друг друга. Были в «Краснодаре», поэтому хорошо общаемся с ним», — сказал Ионов в интервью пресс-службе «Урала».