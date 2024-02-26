Гендиректор «Пари НН»: Джикия? Мы и Мбаппе тоже интересуемся

Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на слова главного тренера клуба Сергея Юрана о желании подписать в нижегородскую команду игроков «Спартака» Георгия Джикию и Александра Соболева.

«Хотеть — не значить иметь. Хотеть можно, например, Мбаппе и других ярких футболистов. Но это не значит, что клуб имеет на это финансовую и коммуникационную возможность. Сергей Николаевич высказал своё желание. Мы с уважением относимся к этому, но тем не менее наша трансферная политика изъявляется не только нашими желаниями, но и возможностями. «Пари НН» и Мбаппе тоже интересуется, но это должно быть соразмерно с нашими возможностями», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 18 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.