Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: удивился, когда «Спартак» брал Классена, — он футболист среднего уровня

Червиченко: удивился, когда «Спартак» брал Классена, — он футболист среднего уровня
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил уровень футболиста красно-белых Леона Классена, назвав его средним игроком.

«Класс Классена таков, что поначалу, может, в Казахстане у него и было бы какое-то игровое время, а потом бы всё было как в «Спартаке». Жить в Москве более предпочтительно, чем в любом городе Казахстана. Я удивился, когда его вообще брал «Спартак». Но тут уже вопрос к тем, кто это делал. Он в хорошей команде с хорошей зарплатой. Зачем ему ехать в какой-то Казахстан?

Что он может доказать Абаскалю? Он футболист среднего уровня. У нас таких футболистов половина команд. Это игрок уровня второй части турнирной таблицы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Сколько новичков у «Спартака»? А кто заработал больше всех? Тест о трансферном окне в РПЛ
Тест
Сколько новичков у «Спартака»? А кто заработал больше всех? Тест о трансферном окне в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android