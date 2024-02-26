Червиченко: удивился, когда «Спартак» брал Классена, — он футболист среднего уровня

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил уровень футболиста красно-белых Леона Классена, назвав его средним игроком.

«Класс Классена таков, что поначалу, может, в Казахстане у него и было бы какое-то игровое время, а потом бы всё было как в «Спартаке». Жить в Москве более предпочтительно, чем в любом городе Казахстана. Я удивился, когда его вообще брал «Спартак». Но тут уже вопрос к тем, кто это делал. Он в хорошей команде с хорошей зарплатой. Зачем ему ехать в какой-то Казахстан?

Что он может доказать Абаскалю? Он футболист среднего уровня. У нас таких футболистов половина команд. Это игрок уровня второй части турнирной таблицы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.