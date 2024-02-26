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Тен Хаг: Расмус Хойлунд — игрок уровня «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг: Расмус Хойлунд — игрок уровня «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер команды «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал подписание датского нападающего Расмуса Хойлунда.

«Мы были рады пригласить Расмуса, потому что, если посмотреть на варианты нападающих (на рынке. — Прим. «Чемпионата»), а также на имеющиеся в наличии варианты нападающих, то действительно ощущалась нехватка хороших опций. Мы были очень рады подписать Хойлунда, он игрок уровня «Манчестер Юнайтед», — приводит слова нидерландского специалиста журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

21-летний Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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