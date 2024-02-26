«Реал» достиг устной договорённости с защитником «Баварии» Дэвисом — The Athletic

Мадридский «Реал» достиг устной договорённости по условиям личного соглашения с защитником мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвисом. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, прямо сейчас есть два варианта развития событий: Дэвис или перейдёт в «Реал» этим летом, или станет игроком мадридцев через год, когда истечёт его контракт с «Баварией». Сам футболист, интерес к которому проявляют некоторые английские клубы и «Барселона», жаждет перейти в «Реал» Мадрид.

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В нынешнем сезоне Альфонсо принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн. Ранее Дэвис выступал за канадский клуб «Ванкувер Уайткэпс».