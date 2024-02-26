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Аршавин — о налоге на легионеров: я против. Уже не знают, за что деньги содрать

Аршавин — о налоге на легионеров: я против. Уже не знают, за что деньги содрать
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Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, ныне занимающий должность заместителя генерального директора сине-бело-голубых, высказался об идее введения налога на легионеров со следующего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я против налога на легионеров. Уже не знают, за что деньги содрать. Каждый раз переписывают правила — то 2% от зарплаты надо выплачивать, теперь вот налоги. Если введут налог на легионеров, российские футболисты будут стоить ещё дороже. А их цены и так на рынке перегреты», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, согласно проекту клубы будут платить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за каждую минуту, проведённую иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил, что инициатива введения такого налога будет рассмотрена уже в ближайшее время.

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