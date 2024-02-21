В РПЛ могут ввести налог на легионеров со следующего сезона

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном введении налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге. По его словам, такая инициатива будет рассмотрена либо на следующий сезон, либо через сезон. В 2022 году появлялась информация, что в РПЛ введут налог на легионеров: клубы будут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера.

«Что с инициативой ввести налог на легионеров в РПЛ? Она находится в состоянии заморозки. Сначала мы её заморозили из-за пандемии, которая ударила по доходам клубов, потом продлили заморозку из-за потери доходов от участия в еврокубках. Тем не менее решение принято, концепция утверждена. Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам ещё раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов. Хотя она предсказуема, вряд ли клубы захотят платить. Но важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на исполкоме, насколько возможно реализовать эту историю с сезона-2024/2025. Либо продлить заморозку ещё на один сезон», — приводит слова Митрофанова «Спорт-экспресс».