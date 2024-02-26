Стало известно имя лучшего тренера испанской Ла Лиги в феврале

Наставник «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде признан лучшим тренером испанской Примеры по итогам февраля, сообщает пресс-служба лиги. В борьбе за награду испанский специалист опередил таких тренеров, как Хави («Барселона») и Кике Санчес Флорес («Севилья»). В январе 2024 года лучшим тренером Ла Лиги был признан наставник «Жироны» Мичел Анхель.

Напомним, в феврале «Атлетик» обыграл «Мальорку» (4:0) и «Жирону» (3:2) в домашних играх, а также сыграл вничью на выезде с «Альмерией» (0:0).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

На данный момент в чемпионате Испании лидирует мадридский «Реал», набравший 65 очков после 26 туров. На второй строчке располагается «Барселона», уступающая «сливочным» восемь очков. «Атлетик» Бильбао, в свою очередь, находится на пятом месте, имея 49 очков в активе.