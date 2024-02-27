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«Жирона» разгромила «Райо Вальекано» и вернулась на вторую строчку в Примере

«Жирона» разгромила «Райо Вальекано» и вернулась на вторую строчку в Примере
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Сегодня, 27 февраля, проходил матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Встречу обслуживала бригада судей во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На 52-й минуте матча Давид Лопес от центральной линии забросил мяч на Мигеля Гутьерреса, получившего пас в штрафной и покатившего чуть назад под удар Виктору Цыганкову, который в касание с левой ноги попал точно в дальний нижний угол. На 76-й минуте Пеп Чаварриа получил вторую жёлтую и оставил гостей в меньшинстве. На 90+1-й минуте Савио упрочил преимущество хозяев. На 90+4-й минуте Савил сделал счёт разгромным и оформил дубль.

На данный момент после 26 сыгранных матчей Примеры «Жирона» располагается на втором месте с 59 очками. «Райо Вальекано» находится на 14-й строчке с 25 очками.

Испания - Примера . 26-й тур
26 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
3 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Цыганков – 52'     2:0 Савио – 90+1'     3:0 Савио – 90+5'    
Удаления: нет / Чаварриа – 76'
Турнирная таблица Примеры сезона-2023/2024
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