Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе тренера Рамзи. Он возглавил клуб МЛС

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе тренера Рамзи. Он возглавил клуб МЛС
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе тренера Эрика Рамзи. Сообщается, специалист возглавил клуб МЛС «Миннесоту Юнайтед».

«Тренер первой команды Эрик Рэмси присоединился к команде МЛС «Миннесота Юнайтед» в качестве главного тренера. Мы благодарим Эрика за его службу клубу и желаем ему всего наилучшего в его новом вызове», — говорится в пресс-службе клуба.

Напомним, «Миннесота» на старте нового сезона МЛС обыграла «Остин» со счётом 2:1. В следующем туре команда встретится с «Коламбус Крю». Матч состоится 2 марта.

По итогам прошлого сезона «Миннесота» финишировала на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 41 очко, и не смогла попасть в зону плей-офф.

Материалы по теме
Льорис объяснил, почему перешёл из «Тоттенхэма» в клуб МЛС со снижением зарплаты в 20 раз

Фанаты «Баварии» оскорбили игроков «Ман Юнайтед»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android