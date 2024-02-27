«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе тренера Рамзи. Он возглавил клуб МЛС

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе тренера Эрика Рамзи. Сообщается, специалист возглавил клуб МЛС «Миннесоту Юнайтед».

«Тренер первой команды Эрик Рэмси присоединился к команде МЛС «Миннесота Юнайтед» в качестве главного тренера. Мы благодарим Эрика за его службу клубу и желаем ему всего наилучшего в его новом вызове», — говорится в пресс-службе клуба.

Напомним, «Миннесота» на старте нового сезона МЛС обыграла «Остин» со счётом 2:1. В следующем туре команда встретится с «Коламбус Крю». Матч состоится 2 марта.

По итогам прошлого сезона «Миннесота» финишировала на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 41 очко, и не смогла попасть в зону плей-офф.

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