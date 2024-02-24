Льорис объяснил, почему перешёл из «Тоттенхэма» в клуб МЛС со снижением зарплаты в 20 раз

Экс-голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис рассказал о причинах перехода в клуб американской МЛС «Лос-Анджелес» со значительным понижением заработной платы.

“Сейчас я достиг того этапа в своей карьере, когда я чувствую себя свободным в выборе своего следующего проекта и назначения, и мне всё понравилось в МЛС. У них есть бюджет на место вратаря, который они не могли превысить, потому что таковы правила, поэтому даже не было вопроса о зарплате. Это показывает, как сильно я хотел перейти!" — приводит слова Льориса The Athletic.

37-летний французский вратарь Уго Льорис в январе 2024 года перешёл на правах свободного агента из лондонского «Тоттенхэма» в американский ФК «Лос-Анджелес», с которым подписал контракт до конца 2024 года. За «Хотспур» голкипер выступал в течение 11 лет — с августа 2012 года. По данным The Athletic, сумма контракта Льориса с клубом МЛС составила $ 350 тыс., в то время как в «Тоттенхэме» он зарабатывал эту сумму менее чем за три недели.