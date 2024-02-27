Хосеп Гвардиола оценил работу Хаби Алонсо в «Байере»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил работу наставника «Байера» Хаби Алонсо в леверкузенском клубе.

«Хаби Алонсо выполняет фантастическую работу. „Байер“ — единственная непобедимая команда Бундеслиги, сражающаяся с «Баварией». Сейчас самая важная часть сезона. Они не могут не выиграть чемпионат, они могут его проиграть, потому что все думают, что всё готово!» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 23 сыгранных туров в чемпионате Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 53 очка. «Ливерпуль» же лидирует в английской Премьер-лиге, набрав 60 очков после 26 проведённых матчей.

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