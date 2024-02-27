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Тренер «Спортинга» Аморим высказался о своём будущем

Тренер «Спортинга» Аморим высказался о своём будущем
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Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим, которого связывают с «Ливерпулем», высказался о своём будущем. По словам специалиста, прямо сейчас он сосредоточен только на своей работе.

«Не хочу, чтобы эта тема была предметом вечным споров. Я уже сказал то, что должен был сказать. Каждый раз, когда я говорю об этом, мы начинаем всё обсуждать по-новой. Я же просто хочу обыграть «Риу Аве». Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Аморима английское издание Liverpool Echo.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обратится к кандидатуре главного тренера «Спортинга» Аморима, если мерсисайдцам не удастся переманить наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Рубен возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).

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