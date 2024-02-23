«Ливерпуль» может начать переговоры с Роберто Де Дзерби или Рубеном Аморимом — Конур

Руководство «Ливерпуля» рассматривает на должность тренера Роберто Де Дзерби и Рубена Аморима, занимающих аналогичные должности в английском «Брайтон энд Хоув Альбион» и лиссабонском «Спортинге» соответственно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

Журналист также отметил, что «красные» начнут переговоры с кандидатами в том случае, если не удастся достичь договорённости с испанским тренером Хаби Алонсо. Наставника «Байера» также стремится подписать «Бавария», объявившая об уходе Томаса Тухеля по истечении текущего сезона.

26 января 2024 года Юрген Клопп объявил о решении покинуть «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. Клопп занимал должность тренера «красных» на протяжении восьми лет. За это время «Ливерпуль» стал чемпионом АПЛ, опередив «Ман Сити» на 18 очков, выиграл Кубок Англии, Кубок футбольной лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА, одержал победу в Лиге чемпионов и Клубном ЧМ.