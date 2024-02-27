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Барриос сравнил противостояния «Зенит» — «Спартак» и «Бока Хуниорс» — Ривер Плейт»

Барриос сравнил противостояния «Зенит» — «Спартак» и «Бока Хуниорс» — Ривер Плейт»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сравнил противостояние питерского клуба с московским «Спартаком» и «Бока Хуниорс» с «Ривер Плейтом».

«Сопоставим ли градус напряжения? Думаю, что нет. Полагаю, в мире вообще нет ничего, что можно было бы сравнить с противостоянием «Боки» и «Ривера».

Люди в Аргентине очень по-особенному живут футболом. Для них это что-то очень важное в жизни — я такого больше нигде не встречал. За месяц до суперклассико начинается подогревание ажиотажа в прессе, в новостях по телевизору. Все вокруг говорят только об этом матче, ищут поводы зацепиться за событие, найти какие-то детали и скандалы, немножко забраться под кожу соперникам.

Футболисты тоже всё это ощущают. Когда матч заканчивается, для проигравшей стороны главной задачей становится как-то прожить часть сезона до следующего суперклассико, чтобы попытаться взять реванш. Я такого нигде не встречал», — приводит слова Барриоса «Известия».

2 марта «Зенит» сыграет со «Спартаком» в 19 туре чемпионата России. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в 19:30 по мск.

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