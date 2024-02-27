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Новичок «Краснодара» Кастаньо: когда я дебютировал в футболе, мой отец почти умирал

Новичок «Краснодара» Кастаньо: когда я дебютировал в футболе, мой отец почти умирал
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Опорный полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался о своём отце.

«Это происходило во время эпидемии коронавируса. Болезнь его очень сильно подкосила. Во время моей первой игры он находился в больнице и проходил интенсивное лечение. Мне кажется, новость о моём дебюте придала ему сил и он смог быстрее поправиться. Это правда, что он чуть ли не умирал, но чудом выжил. Очень тяжёлый случай. Приходилось применять самые жёсткие методы лечения. Повторюсь, я верю, что ему помогла новость о моём дебюте, потому что уже через неделю он выписался из больницы», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

О подписании контракта с Кевином Кастаньо пресс-служба «Краснодара» объявила в конце января. В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей.

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