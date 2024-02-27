Экс-игрок «Баварии» Хаманн рассказал, какие видит проблемы в ситуации с уходом Тухеля

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Дитмар Хаманн поделился мыслями об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера мюнхенцев в конце нынешнего сезона.

«Я вижу в этом некоторую проблему для него, потому что, на мой взгляд, Тухель не может победить в этой ситуации. Если команда начнёт выигрывать сейчас, то можно вспомнить, что всегда говорилось: сейчас команда несёт ответственность, потому что тренер уходит в конце сезона. Тогда люди скажут: «Это сделала команда». А если ничего не получится, то виноват будет всё равно он.

Теперь Тухель может быть немного более безжалостным в выборе состава, поскольку ему больше не придётся взвешивать долгосрочные последствия своих решений. Для меня как для руководителя это было бы тревожным звонком», — приводит слова Хаманна Sky Sport Germany.

Напомним, «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. На данный момент после 23 сыгранных матчей Бундеслиги «Бавария» располагается на втором месте с 53 очком. «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке с 40 очками.