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Голкипер «Ливерпуля» Келлехер: Кубок лиги — отличный задел на концовку сезона

Голкипер «Ливерпуля» Келлехер: Кубок лиги — отличный задел на концовку сезона
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Ирландский вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер назвал победу в Кубке английской лиги отличным заделом на оставшуюся часть нынешнего сезона.

«Победа в Кубке лиги — отличный задел на концовку сезона. Мы играем во многих турнирах, поэтому моменты, подобные этому, дают дополнительную мотивацию идти вперёд и сделать это ещё раз. Думаю, реакция игроков и болельщиков на выигранный Кубок английской лиги говорит о многом. Это прекрасная возможность хорошо стартовать и ударно провести оставшуюся часть нынешнего сезона», — приводит слова Келлехера официальный сайт «Ливерпуля».

Келлехер выступает за мерсисайдцев с 2019 года. Действующий контракт ирландца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Келлехера в € 40 млн.

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