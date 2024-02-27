Голкипер «Ливерпуля» Келлехер: Кубок лиги — отличный задел на концовку сезона

Ирландский вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер назвал победу в Кубке английской лиги отличным заделом на оставшуюся часть нынешнего сезона.

«Победа в Кубке лиги — отличный задел на концовку сезона. Мы играем во многих турнирах, поэтому моменты, подобные этому, дают дополнительную мотивацию идти вперёд и сделать это ещё раз. Думаю, реакция игроков и болельщиков на выигранный Кубок английской лиги говорит о многом. Это прекрасная возможность хорошо стартовать и ударно провести оставшуюся часть нынешнего сезона», — приводит слова Келлехера официальный сайт «Ливерпуля».

Келлехер выступает за мерсисайдцев с 2019 года. Действующий контракт ирландца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Келлехера в € 40 млн.