Келлехер должен был пропустить три гола в финале Кубка лиги, но отстоял на ноль

Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер должен был пропустить три гола в финале Кубка английской лиги с «Челси», но сохранил свои ворота в неприкосновенности. По данным Squawka, ирландский вратарь предотвратил 2,95 гола за 120 минут игры.

Напомним, «Ливерпуль» одержал победу над «Челси», единственный гол в матче забил капитан мерсисайдцев Вирджил ван Дейк. Для «красных» этот выигранный Кубок английской лиги стал 10-м в истории — «Ливерпуль» рекордсмен по числу побед в турнире.

Келлехер выступает за мерсисайдцев с 2019 года. Действующий контракт ирландца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Келлехера в € 40 млн.