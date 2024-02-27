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Марцел Личка — о трансферах «Зенита»: от Артура я бы тоже не отказался

Марцел Личка — о трансферах «Зенита»: от Артура я бы тоже не отказался
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил зимнюю трансферную кампанию санкт-петербургского «Зенита».

«Зенит» купил Артура за 18 миллионов евро — топового игрока. Если бы мне его предложили, я бы тоже не отказался. Нино — сильный центральный защитник. Я его знал еще раньше по «Флуминенсе». «Зенит» взял двух хороших футболистов, клуб может себе позволить делать такие трансферы. У «Динамо» тоже всё хорошо с финансами, но нам купить еще двух игроков за € 25 млн — очень тяжело», — приводит слова Лички издание «Спорт-экспресс».

Напомним, «Динамо» завершило первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 32 очка по результатам 18 проведённых встреч. Лидирует «Краснодар» (38 очков), второе место занимает «Зенит» (36 очков). В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:30 мск.

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