Тренер «Динамо» Личка подвёл итоги зимних сборов команды

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвёл итоги зимних сборов команды.

«Это покажет вторая половина сезона. Всё что я хотел, ребята выполнили. Мы проверили не только 15-16 человек основы, но и молодых ребят, которые себя хорошо проявили – особенно в матчах с «Оренбургом» и «Крыльями». Не говорю, что это произойдёт завтра, но в скором времени мы сможем на них рассчитывать. Наличие такой академии, которая поставляет таких талантливых футболистов, это большой плюс для клуба. В то же время опытные игроки показали свой стабильный уровень, так что могу сказать, что сборы прошли хорошо», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

«Динамо» на зимних сборах обыграло «Слован» (2:1), «Аль-Вакру» (9:2), «Ботев» (3:2), «Оренбург» (4:1), «Елимай» (2:1), «Крылья Советов» (5:1) и ЦСКА (2:1). Москвичи также сыграли вничью с «Канвоном» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1) и уступили «Балтике» (0:3).