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Эмир Катара не будет просить Мбаппе остаться в «ПСЖ» — Романо

Эмир Катара не будет просить Мбаппе остаться в «ПСЖ» — Романо
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Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани не собирается уговаривать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе не покидать французский клуб. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, приближённые к «Пари Сен-Жермен» люди отрицают, что эмир Катара собирался сделать Мбаппе предложение о новом контракте. Нападающий давно решил перебраться в мадридский «Реал» и не собирается отказываться от своих планов.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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