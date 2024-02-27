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Эмир Катара может предложить Мбаппе новый контракт с «ПСЖ» — L’Équipe

Эмир Катара может предложить Мбаппе новый контракт с «ПСЖ» — L’Équipe
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Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани может предложить нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе новый контракт, который заставит форварда передумать и отказаться от варианта с мадридским «Реалом». Об этом сообщает L’Équipe.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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