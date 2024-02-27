Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков: не знаю, пройдёт ли «Леон Сатурн» аттестацию для участия во Второй лиге

Роман Широков: не знаю, пройдёт ли «Леон Сатурн» аттестацию для участия во Второй лиге
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков, занимающий должность директора клуба «Леон Сатурн», прокомментировал ситуацию с аттестацией для участия в турнире Леон Второй лиги.

«Честно говоря, не знаю, пройдём ли. Резиденты РФС — надеюсь, временные — делают всё, чтобы Второй лиги не было. Выдумывают немыслимые критерии подтверждения наличия финансирования. Оно у нас есть, по критериям — нет.

По щелчку пальцев из РФС муниципальные образования не станут писать все письма, необходимые для лицензирования. Все письма, которые требовались, мы написали. В РФС считают, что ещё не все. Хотелось бы, чтобы люди были ближе к земле, и не витали к газпромовских кабинетах», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В прошлом розыгрыше Второй лиги «Леон Сатурн» выступал в третьей группе дивизиона «Б». Команда из Раменского заняла седьмое место, набрав 29 очков после 17 сыгранных туров. В текущем розыгрыше Фонбет Кубка России «Леон Сатурн» дошёл до четвертьфинала Пути регионов, где уступил тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2.

Материалы по теме
Широков: русские игроки со стороны не хотят в «Зенит», а своих воспитать не удаётся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android