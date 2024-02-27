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Тренер сборной Армении: не думаю, что Сперцян сильно расстроился, что не ушёл в «Аякс»

Тренер сборной Армении: не думаю, что Сперцян сильно расстроился, что не ушёл в «Аякс»
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Бывший голкипер московского «Динамо» и «Зенита» Роман Березовский, ныне занимающий должность тренера вратарей в сборной Армении, высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Краснодара» и армянской национальной команды Эдуарда Сперцяна в амстердамский «Аякс».

«Сильно ли расстроился Эдуард? Это больше пресса подогревала. Я не почувствовал, что он сильно переживал. Эдуард в этот период женился, у него были свои мысли. «Краснодар» — сильный клуб сейчас, не думаю, что Сперцян сильно расстроился. Он лидер сборной, от которого многое зависит», — приводит слова Березовского «Матч ТВ».

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и перебрался в основную команду летом 2021 года. В нынешнем сезоне армянин провёл за южан 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя ассистами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.

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