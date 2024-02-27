Тренер сборной Армении: Сперцян и Тикнизян — лидеры команды, они на голову выше других

Бывший голкипер московского «Динамо» и «Зенита» Роман Березовский, ныне занимающий должность тренера вратарей в сборной Армении, поделился мыслями о натурализации российских футболистов в армянской национальной команде, а также высказался об уровне игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Нужно учитывать, что Россия сейчас отстранена от международных турниров. Люди взрослеют, годы идут, а карьера коротка. Если кто-то чувствует в себе силы и шансы на то, что через сборную Армении он попадёт в европейский клуб, то почему нет?

Как армянские игроки реагировали на натурализацию российских футболистов? Нормально. Сперцян и Тикнизян — это лидеры сборной, которые с первых минут демонстрировали высокий уровень игры. Без них сборная Армении была бы слабее, поскольку они на голову выше других», — приводит слова Березовского «Матч ТВ».

Во время карьеры футболиста Березовский выступал за такие известные клубы, как «Зенит», «Сатурн-1991», московские «Торпедо» и «Динамо», а также подмосковные «Химки». В составе сборной Армении голкипер принял участие в 94 матчах.

В качестве тренера Роман успел поработать в «Сочи» и в «Пюнике». В московском «Динамо» экс-игрок занимал должность тренера вратарей. На данный момент Березовский работает на аналогичной позиции в сборной Армении.