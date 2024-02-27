«Мы играли лучше». Тренер «Челси» Почеттино — о финале Кубка лиги с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о минувшем финале Кубка лиги, в котором его команда в дополнительное время проиграла «Ливерпулю» со счётом 1:0.

«После 90 минут мы были лучшей командой на поле. Разумеется, мы испытываем разочарование. Мы все очень устали, потому что отойти от поражения в финале довольно трудно. Но я крайне рад, что игроки настроились идти дальше», — приводит слова Почеттино официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, «Ливерпуль» забил единственный гол, ставший победным на 118-й минуте встречи. Этот мяч забил центральный защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк.

Следующий матч «Челси» проведёт в Кубке Англии, в котором встретится с «Лидсом». Игра состоится завтра, 28 февраля, в 22:30 мск.