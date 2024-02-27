Клопп — о травме Тьяго Алькантары: не знаю, сможет ли он сыграть в этом сезоне

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме полузащитника команды Тьяго Алькантары.

«Я не знаю, что Алькантаре нужно сделать с медицинской точки зрения. И я не знаю, сможет ли он снова сыграть в этом сезоне. Ничего не могу больше сказать об этом», — приводит слова Клоппа журналист Пол Горст в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после прихода Алькантары в «Ливерпуль» осенью 2020 года испанский полузащитник получил 10 повреждений. Ещё в апреле 2023 года Тьяго травмировал бедро и восстановился только к февралю 2024-го. Испанец успел сыграть пять минут в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:3), а после получил мышечную травму. Отметим, что контракт 32-летнего игрока заканчивается летом 2024 года.