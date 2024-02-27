Тренер «МЮ» Тен Хаг: ни один защитник не может остановить Антони

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о футболисте команды Антони.

«Антони будет сопротивляться, и я поддерживаю его. Я знаю по прошлому, что его невозможно остановить, ни один защитник не может его остановить, потому что он один из самых быстрых на первых 10 метрах. Теперь Антони должен дождаться своего шанса, и как только он появится, ему придётся постараться», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Антони перебрался в английский клуб из «Аякса» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за 95 млн. В общей сложности бразилец сыграл за манкунианцев 70 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью мячами и четырьмя ассистами.