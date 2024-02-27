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Артём Дзюба сомневается, что в России смогут создать аналог FIFA

Артём Дзюба сомневается, что в России смогут создать аналог FIFA
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба сомневается, что в России смогут создать аналог футбольного симулятора FIFA (ныне EA FC).

«Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что мы сможем сделать это на достойном и хорошем уровне (улыбается). Потому что те ребята давно этим занимаются, до сих пор некоторых что-то возмущает. Последняя часть больше всех похожа на футбол. Если сделают в России, я только за, но я очень сильно сомневаюсь, что смогут. А кто станет лицом игры, пусть выберут люди, у каждого свои кумиры», — приводит слова Дзюбы «РИА Новости».

Напомним, ранее с предложением о создании отечественной спортивной компьютерной игры выступил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин. Функционер считает, что в симуляторе должны быть широко представлены все российские футбольные клубы.

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