«ПСЖ», «Монако» и «Боруссия» Д хотят купить Обандо, которым интересуется «Спартак»

«ПСЖ», «Монако» и дортмундская «Боруссия» хотят купить нападающего эквадорской «Барселоны» Аллена Обандо, которым интересуется московский «Спартак», сообщает Footmercato.

По информации источника, парижский клуб планирует предложить за 17-летнего форварда € 7 млн. Ещё в ноябре «монегаски» предложили за Обандо около € 4 млн плюс процент с перепродажи. Однако сам эквадорский клуб планирует выручить на продаже Аллена € 12 млн.

Обандо является воспитанником «Барселоны», он перебрался в основную команду летом 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий успел сыграть за эквадорцев восемь матчей в чемпионате, где отметился одним забитым мячом и 192 минутами на поле. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1 млн.