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Холанд забил на 30 голов больше ближайшего преследователя из АПЛ с момента дебюта в Англии

Холанд забил на 30 голов больше ближайшего преследователя из АПЛ с момента дебюта в Англии
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 79 мячей в 83 матчах за «Манчестер Сити» с момента дебюта в июле 2022 года. Об этом сообщает Opta Sport.

Кубок Англии . 1/8 финала
27 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
2 : 6
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 3'     0:2 Холанд – 18'     0:3 Холанд – 40'     1:3 Кларк – 45'     2:3 Кларк – 52'     2:4 Холанд – 55'     2:5 Холанд – 58'     2:6 Ковачич – 72'    

По информации источника, ближайший преследователь Холанда по голам за тот же период среди всех игроков английской Премьер-Лиги – Мохамед Салах из «Ливерпуля», который забил на 30 голов меньше – 49.

Напомним, лидер атаки «горожан» отличился пятью мячами в матче Кубка Англии с «Лутон Таун» (6:2).

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «горожан» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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