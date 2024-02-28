Холанд забил на 30 голов больше ближайшего преследователя из АПЛ с момента дебюта в Англии

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 79 мячей в 83 матчах за «Манчестер Сити» с момента дебюта в июле 2022 года. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, ближайший преследователь Холанда по голам за тот же период среди всех игроков английской Премьер-Лиги – Мохамед Салах из «Ливерпуля», который забил на 30 голов меньше – 49.

Напомним, лидер атаки «горожан» отличился пятью мячами в матче Кубка Англии с «Лутон Таун» (6:2).

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «горожан» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Холанд и Силва охраняли Грилиша от журналистов: