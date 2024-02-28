Эрлинг Холанд прокомментировал свой пента-трик в матче Кубка Англии с «Лутон Таун»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своём пента-трике в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутон Таун» (6:2).

«У нас был план, мы безупречно ему следовали. Сегодня все сыграли хорошо, но Де Брёйне просто великолепен. Он делает то, что умеет лучше всего. С ним очень приятно играть, и мы оба знаем, чего хотим друг от друга. Он невероятный футболист.

Я близок к своей лучшей физической форме и наконец-то чувствую себя хорошо. Впереди захватывающее время», – приводит слова Холанда ITV.com.

Напомним, 23-летний норвежец забил пять мячей в ворота «шляпников» к 58-й минуте матча Кубка Англии. В четырёх из пяти случаев в роли ассистента выступил бельгийский хавбек «горожан» Кевин де Брёйне.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «горожан» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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Хабиб встретился с Эрлингом Холандом: