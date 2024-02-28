Тренер «Аль-Хиляля» Жезуш заявил, что в Европе потеряли футбол из-за политики

Португальский наставник «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш рассказал, почему будущее мирового футбола зависит от Саудовской Аравии.

«Будущее мира лежит в этих краях, а не в Европе. Там царит беспорядок, никто ни за кого не отвечает. Но это не спортивный, а политический фактор.

Я обнаружил большую разницу в структуре. Мы находимся в стране с температурой в 50 градусов и сильной жарой. Сходите на стадионы и посмотрите на качество полей. Поля похожи на поля для гольфа. Созданы все условия для зрителей. Эр-Рияд — фантастический город, который растёт с каждым днём», — приводит слова Жезуша Record.

Португальский специалист за время своей тренерской карьеры также работал с такими командами, как «Бенфика», «Спортинг», «Брага» и «Фламенго».

Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам: