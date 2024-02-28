Гвардиола – о пента-трике Холанда: Эрлинг в огне, а его связка с де Брёйне была идеальной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил игру форварда своей команды Эрлинга Холанда в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутон Таун» (6:2).

Нападающий «горожан» Эрлинг Холанд сделал пента-трик: норвежец забил на 3-й, 18-й, 40-й, 55-й и 58-й минутах. В первых четырех голах его ассистентом был полузащитник Кевин де Брюйне.

«Что сказать об игре Холанда? Всё, что мы увидели – это очень хорошо. Холанд в огне, а его связка с де Брёйне была идеальной. Это была очень хорошая игра, и мы в четвертьфинале. Кевину нужны такие игроки, как Эрлинг, а Эрлингу нужны такие игроки, как Кевин. Но мы бы не оказались здесь без остальных ребят. В сегодняшней победе велика заслуга каждого. Нам осталась одна игра, чтобы снова оказаться на «Уэмбли», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, 23-летний норвежец забил пять мячей в ворота «шляпников» к 58-й минуте матча Кубка Англии. В четырёх из пяти случаев в роли ассистента выступил бельгийский хавбек «горожан» Кевин де Брёйне.

В нынешнем сезоне форвард провёл за «горожан» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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