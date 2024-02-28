Эрик тех Хаг высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед» при Джиме Рэтклиффе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о своём будущем в клубе с приходом нового владельца Джима Рэтклифф.

«Чувствую ли я себя на испытательном сроке с приходом Рэтклиффа? Нет, но я хочу выигрывать каждую игру и я знаю, что делаю. У меня было много постоянных переговоров. Мы ведём диалог и говорим о будущем, о совместном будущем. Так что я сосредоточен на двух вещах: продвигать команду вперёд и каждый раз перед следующей игрой, думать о её будущем», — приводит слова Тен Хага официальный сайт клуба.

Напомним, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, Ineos предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл во всех турнирах 98 матчей, из которых его команда выиграла 60, в 11 сыграла вничью и 27 проиграла.

После 26 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (60 очков).

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